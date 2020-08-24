شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيات الامارات تتقاتل فيما بينها وسط عدن وسماع اصوات الدبابات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل حتى لحظة كتابة الخبر الاشتباكات العنيفة في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن. واوضحت مصادر خاصة لعدن نيوز، ان الاشتباكات اندلعت بين مليشيات المجلس الانتقالي “قوة تتبع امن عدن”، وعناصر من الحزام الامني، وكلها مليشيا تمولها دولة الامارات. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وتستخدم في الاشتباكات العنيفة اسلحة ثقيلة حيث تسمع اصوات المدرعات والدبابات تشارك في الاشتباكات.

واكد مواطنون ان البنايات والعماير تهتز من قوة الاشتباكات واستخدام الاسلحة الثقيلة وسط الاحياء السكنية.

واطلق ما يسمى الحزام الأمني قبل قليل نداء عبر مكبرات الصوت لسكان المنصورة بعدم الخروج من بيوتهم في خط السجن والحواري الداخليه بحجة أنه يطارد مطلوبين.

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