شاهد بالفيديو.. يمني يقلب الإمارات رأساً على عقب ويثير حالة من الذعر .. ماذا حدث؟؟!!

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عدن - ياسمين التهامي - تسبب مواطن اماراتي من اصل يمني في قلب الدولة راسا على عقب ادعائه بوفاة 5 اشخاص من اسرته بوباء كورونا
ونفت السلطات الصحية الإماراتية، السبت، الأنباء التي تحدثت عن وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا، في نبأ تبين أنه زائف أثار الرعب في الدولة الخليجية.
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تنفي صحة ما تم تداوله في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بفيروس كوفيد-19".
وكان تلفزيون رسمي إماراتي بث تقريرا في وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى خلاله بشخص ادعى أن خمسة أشخاص من عائلة واحدة (الأب والأم وثلاثة أطفال)، أصيبوا بالوباء في إحدى المدن الإماراتية، وثم توفوا فيما بعد نتيجة مضاعفات.
وتبين فيما بعد أن هذا الشخص، افتعل الحادثة، وفقا للمراسل الذي أجرى معه المقابلة، مضيفا أن الدوافع لا تزال غير معروفة وسط مطالبات بمحاسبته.
وسجلت الإمارات رسميا أكثر من 66 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، و372 وفاة ونحو59 ألف حالة شفاء.
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