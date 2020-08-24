شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان العامة يخرج عن صمته ويثير الجدل بتغريدة مشفرة.. والعراده يرد عليه بهذه الطريقة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارة تغريدة لرئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صغير بن عزيز جدلا واسع واحدث ضجة كبيرة بين رواد وناشطي مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال صغير ولد حمود بن عزيز في تغريدة مشفرة على حسابة البديل بموقع التدوين المصغر تويتر ” ‏ستنهار كل القوى التي تريد لليمن الدمار وأولها حركة الكهنوت الحوثي الإيراني.

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وأضاف :” لأن الحق ينتصر وعد الله ان الله لايخلف الميعاد وان غدا لناضرية قريب.

ووصف مراقبون تغريدة بن عزيز بالمشفرة لانه قصد من وراءها حزب الإصلاح وليس الحوثيين مستديلن بقولة كل القوى وما حاجته بالقول كلمة كهذه في الوقت الذي لا توجد لدية اي عدوات مع أطراف أخرى غير جماعة الحوثي متسائلين وهل لدى رئيس هيئة الأركان عداوات اخرى غير جماعة الحوثي .





وفي السياق اتى الرد سريع من قبل الناشط حسين علي العرادة في تعليق له على تغريدة بن عزيز بقولة :” ردا ‌‎الوالد عزيز ابن عزيز

هناك تمحورت واتظحت وبانت

طريقان

فقط

الاول الشرعيه وجيشها

والثاني الامارات وأدواتها

واضاف ” يعني أما اهداف 26 سبتمبر

او وثيقة التطبيع الصهيوني

فتذكروا الدماء

26سبتمبر

14 اكتوبر

1994

وشهداء الجيش حتا الان

فهي وحده ازليه إلى قيام الساعة

والحوثي سيرجع للطريق

وسنتفق.