شكرا لقرائتكم خبر عن "خرائط" معارك عنيفة بمارب ومصرع قادة وتحذيرات من خيانة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مواجهات في محافظة مأرب شرق اليمن بين قوات الجيش والمقاومة ومسلحي جماعة الحوثي.

وقالت مصادر عسكرية ان الهجوم الاوسع الذي تنفذه منذ 48 ساعة قوات تابعة لجماعة الحوثي تم كسره على عدد من الجبهات .

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وقال مصدر عسكري وأخر قبلي ان الهجوم الاوسع تم صده وان قوات الجيش والمقاومة باشرت ومنذ الثانية فجر يوم الجمعة شن هجوم مضاد ضد قوات الحوثيين.

واشتعلت عدد من الجبهات صباحا بينها جبهات هيلان و المشجح والمخدرة حيث بدأت قوات الجيش بشن هجوم مضاد وواسع.

مصادر محلية في منطقة ارحب ان سيارات محملة بقتلى تابعين لقوات الحوثي محملة باكثر من 32 جثة .

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وقال عاملون في المستشفى الحكومي بمدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف ان جماعة الحوثي اخلته من عدد من المرضى وكرسته لاستقبال جثث القتلى والجرحى القادمين من جبهات مأرب.

وعلى مايبدو ان القوات الموالية للحوثيين تكبدت خسائر هي الاضخم منذ بدء الهجمات على محافظة مأرب.

واعلنت قوات الحوثي صباح الجمعة مقتل قيادي كبير فيها وهو اديب يحيى محمد مرعي المدعو ابو سحار في جبهة مأرب.

اخبار التغيير برس

وابو سحار كان قائدا لما يعرف قائدا للقوات الخاصة في المنطقة السادسة حيث لقي مصرعه في مواجهات مأرب.

وقتل إلى جانب السحاري بحسب مصادر عسكرية قائد المجاميع الوسطى عبدالحميد نصر الشاهري وهو نجل القيادي الشاهري المعين من قبل الجماعة الحوثية وكيلا لمحافظة إب.

هذا وقد حذر القيادي البارز في المقاومة اليمنية، الشيخ الحسن أبكر، من خيانة كبرى داخل معسكر الشرعية في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وتأتي تحذيرات القيادي المنتمي لحزب الإصلاح اليمني في وقت تتعرض فيه مارب لأكبر عملية زحف للحوثيين عليها، منذ خروجهم منها في 2015م.



وقال أبكر في تغريدات له على صفحته بتويتر: لن تسامحكم مأرب ولن تقبل بالمتآمرين والمتخاذلين.. ستنتصر وستحاسب كل من حاول تركيعها ووشى بها وكل من أراد لها الهوان".

وقال في تغريدة أخرى: مأرب والجيش الوطني وأبطال القبائل فيها لا يواجهون جماعة الحوثي وحدها وإنما يواجهون ايضا خذلان القريب والبعيد والشقيق والصديق.

وتابع: ومع ذلك ستصمد أمام العدو وستكسره وستصمد أمام الخذلان وستفضخ المتخاذلين ، فمأرب هي الصخرة التي ستستعصي على الكسر بإذن الله.