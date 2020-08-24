شكرا لقرائتكم خبر عن إندلاع اشتباكات عنيفة في مدينة عدن ومصادر تكشف سبب الإنفجارات المدوية التي هزت أرجاء المنصورة (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، في وقت متأخر مساء الأحد، بين مليشيات ما يسمى الحزام الأمني وعناصر مسلحة مجهولة في مدينة عدن المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن الإشتباكات اندلعت بالقرب من سجن المنصورة وشارع السجن وحاشد، مشيرة إلى أن الإشتباكات تقترب حالياً من مدرسة خديجة للبنات.
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وأضافت المصادر، سماع دوي إنفجارات عنيفة هزت أرجاء مديرية المنصورة إثر استهداف سجن المنصورة بقذائف الـ “آر بي جي” في الإشتباكات الدائرة.
ولم تعرف أسباب الإشتباكات الدائرة في مديرية المنصورة بمدينة عدن حتى اللحظة.
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