صنعاء تناقش هذا الموضوع بشأن محافظة مأرب وتعلن عن خطة كاملة لتفعيل!

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عدن - ياسمين التهامي - ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي، دور الوزارة وقطاعاتها المختلفة في توفير السلع والمواد الأساسية لأبناء محافظة مأرب. واستعرض الاجتماع بحضور وكلاء قطاعات الوزارة ومسئولي قطاع التجارة الداخلية تقريراً حول استعدادات الوزارة بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة لتسهيل تدفق السلع وتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية والعمل على انسيابها في أسواق مدينة مأرب وكافة المديريات والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الجانب. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وأكد نائب وزير الصناعة الحرص على متابعة توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية بالكميات الكافية في مدينة مأرب ومختلف المديريات . وأشار إلى أهمية العمل والشراكة مع القطاع الخاص لضمان استمرار التدفق السلعي بالأسعار المناسبة، مؤكداً الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات والدعم الوزارة في المحافظة والسلطة المحلية بما يمكنهم من القيام بدورهم في تلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية الأساسية والتموينية. وأوضح الهاشمي أن الوزارة أعدت خطة متكاملة لتفعيل مكتبها بمأرب في كافة أنشطتها وقطاعات الصناعة وخدمات الأعمال والتجارة الداخلية وتشجيع الصناعات المحلية ودعمها. وعبر عن ثقته في تعاون أبناء مدينة مارب وكافة أبناء المحافظة مع جهود الدولة والحكومة في تقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر.

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