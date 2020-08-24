شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان في مأرب.. اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ما تزال المعارك مستمرة في جبهات القتال المحيطة بمحافظة مأرب، وتدخل أسبوعها الثاني على التوالي، وتكشف يومياً عن حجم الخسارة التي يتعرض لها الحوثيون في محاولتهم تحقيق تقدم نحو المحافظة، بحسب ما كشفت إحصائيات للخسائر الأولية خلال الأيام الماضية.

وفي معطى جديد في تحول المعركة إلى نطاق واسع ضد الحوثيين، بدأت جبهات جديدة بالتحرك العسكري وشن هجوم على مواقع الحوثيين في جبهة "باقم" بصعدة (شمال اليمن)، وأيضا في جبهة "مريس" بمحافظة الضالع (جنوب اليمن) والتي استطاعت، خلال عملية عسكرية أمس السبت تحقيق تقدم ميداني واسع.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

المعارك خلال الــ24 الساعة الماضية

في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي أمس السبت، في كمين محكم نفذته القوات الحكومية شرق مدينة الحزم، وبحسب ما نقل موقع الجيش "سبتمبر نت"، استدرجت قوات الجيش الحوثيين مجموعة من إلى أحد المواقع في منطقة الجدافر، وباغتتها بهجوم.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثيين، في المنطقة ذاتها، وكبدتها خسائر في العتاد العسكري، وصدّت قوات الجيش أعنف هجوم للحوثيين بالمدرعات في منطقة العلم.

Advertisements

وقالت مصادر عسكرية "ان معارك عنيفة شهدتها عدد من الجبهات الأخرى المحيطة بمأرب، حيث تصدت قوات الجيش هجوم حوثي عنيف في "جبهة المخدرة"، كما شنت هجوم على مواقع الحوثيين في قرى "المشرشف" في البيضاء وسيطرت على مواقع جديدة".

وأعلن الجيش تحقيق انتصارات وتقدمات ميدانية استراتيجية عقب معارك مع ميلشيات الحوثي في جبهات مختلفة في بكل من محافظات "الضالع"، و"صنعاء"، و"البيضاء"، و "الجوف"، و"مأرب"، وقال الناطق العسكري العميد مجلي "إن مليشيات الحوثي تلقت هزيمة كبيرة بعد اختراق مواقع دفاعاتها بنيران الجيش والمقاومة في " مريس" بمحافظة الضالع".

وأفاد مجلي "أن الجيش يحقق إنتصارات والتقدمات مستمرة في منطقة "نجد العتق" (شرق صنعاء)، وجبهتي "النضود والجدافر" بمحافظة الجوف، وكذلك جبهة قانية بمحافظة البيضاء وصرواح بمحافظة مأرب"، مشيرا "ان مليشيات الحوثي تعيش في حالة انهزام واستنزاف مستمر في ميدان المعركة".

قتلى الحوثيين على أسوار مأرب

وبلغ عدد قتلى ميلشيات الحوثي 581 قتيلاً بينهم أكثر من 17 قيادي ميداني رفيع و1200 مصاب، خلال الأسبوع الأول من المعارك مع قوات الجيش الوطني في الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب، بحسب رصد موقع "أوام أونلاين" المهتم بمحافظات مأرب والجوف والبيضاء.

وهذه بعض أسماء قتلى الحوثيين من القيادات، "حسين النمس" قتل في الجوف، و "أبو إسحاق راوية" و "أبو صالح المداني" و "حسين المروني"، قتلوا في جبهة قانية، و "علي مفرح جرمان الشريف" و" علي أحمد محبوب" قتلوا في جبهة العلم، و "حمد محمد الراعي" و "حسن يحيى بلال" قتلوا في جبهة الجدفر.

ويوجد قرابة 100 جثة لعناصر ميلشيات الحوثي ما تزال مرمية في مناطق الاشتباكات المختلفة في معظم الجبهات، وفقا لمصادر ميدانية.

أما بالنسبة خسائر في المعدات، فقد بلغ عدد الأطقم الحوثية التي دمرت كليا 33 طقماً، واغتنمت قوات الجيش 11 طقما، فيما بلغ عدد العربات BMB وغيرها التي تم تدميرها 13 عربة وست دمرت جزئياً، واغتنام اثنتين من قبل قوات الجيش، كما تم تدمير دبابتين في قصف للطيران، وتمكنت قوات الجيش الوطني من إسقاط خمس طائرات مسيرة حوثية في قانية والجوف.