شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دائرة الحكم المحلي وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام يهنئ المؤتمريين بالذكرى 38 لتأسيس المؤتمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هنأ رئيس دائرة الحكم المحلي بامانة المؤتمر الشعبي العام الشيخ علي محمد المقدشي قيادات واعظا المؤتمر الشعبي العام بالذكرى 38 لتأسيس المؤتمر . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقال : سيظل المؤتمر الشعبي العام هو الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات الاعداء ضد الوطن ! وسيظل رجال المؤتمر الاوفياء كشجرةً اصلها ثابت وفرعها في السماء، لاتهزهم الرياح العاتية . سيظل المؤتمريون والمؤتمريات سياجاً منيعاً ضد اي فكر متطرف يمكن ان يهدد النسيج الاجتماعي بالتفكك، سيظل اعضاء المؤتمر الشعبي العام يؤمنون بنهج الوسطية والاعتدال. اننا لن نقول نجدد ولاؤنا للمؤتمر الشعبي ، لاننا لم تهتز يوماً ما انفسنا لتميل نحو المصالح الآنية الضيقه والرخيصة ، ولم ولن نرضخ لاي ضغوط او اغراءات للتغيير تلك المبادئ السامية التي تربينا عليها .في مدرسة الميثاق الوطني ، والزعيم الصالح المؤسس. نحن نقول مازلنا نؤكد استمرار وديمومة انتمائنا لتنظيم صمد في وجه كل اعاصير المؤامرات الداخليه والخارجيه ، الصورة الحضارية والإيجابية لمسيرة حزب المؤتمر الحافلة بالعطاء والانجاز تعكس صوابية المنهج ونبل الغاية وحسن الأداء واقتدار القيادة ..!! المرونة السياسية لحزب المؤتمر إزاء كل المواقف وتجاه كل الأحداث والمتغيرات والتطورات ما هي إلا تأكيد واقعي وعملي على رقي وحضارية ومدنية منهجه الفكري والسياسي ..!! اننا وبكل فخر ننتمني الى المؤتمر الشعبي

فتهانينالجميع اليمنيين وجميع قيادات وقواعد المؤتمر بهذه المناسبه العضيمه ولغاليه علا كل قلب وطني حر احب بلده ووطنه وشعبه

علي محمدالمقدشي ريئس دائرة الحكم المحلي بلأمانه العامه

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