شكرا لبحثكم عن خبر هذا مادار اليوم بين معين عبد الملك والبركاني ومستشاري الرئيس هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد البرلمان اليمني، اليوم الأحد، أهمية استكمال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وفق المدة الزمنية المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفق الجدول الزمني.

جاء ذلك، خلال اطلاع رئيس الوزراء المكلف هيئة رئاسة البرلمان والهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، على جهود تشكيل الحكومة الجديدة، ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.



ونوه رئيس البرلمان، سلطان البركاني خلال الاجتماع، على أهمية إنجاز جميع مضامين آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض كـ"منظومة متكاملة"، وإنجاز تشكيل الحكومة في الموعد المحدد.

Advertisements

وأشار إلى أن الجميع سيتحمل المسؤولية كفريق واحد الى جانب رئيس الوزراء والحكومة الجديدة، مؤكداً على أهمية دعمها من كل القوى والمكونات السياسية للقيام بدورها.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك، إن نتائج لقاءاته بالقوى والمكونات السياسية "لم تقتصر فقط على مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بل ركزت في المقام الأول على رسم خططها واولوياتها بما يستجيب لتطلعات المواطنين".

وأكد حرص الجميع على تشكيل حكومة كفاءات وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص من القوى السياسية تستطيع القيام بواجباتها بشكل فاعل.

وحدد رئيس الوزراء اليمني مجموعة مهام للحكومة الجديدة، تتمثل في "تحقيق الاستقرار السياسي وتمكين أجهزة الدولة ومؤسساتها من العمل من العاصمة المؤقتة عدن والقيام بمهامها، وتوحيد الجهود لمواجهة الحوثيين، إضافة إلى بناء الأجهزة الأمنية وتحقيق الاستقرار الأمني في المناطق المحررة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر العملة".