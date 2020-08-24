شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون مقتل قيادات عسكرية حكومية في معارك مأرب (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة الحوثيين اليوم الأحد، مقتل قيادات عسكرية وميدانية بارزة في القوات الحكومية بمعارك مع مسلحيها شمال محافظة مأرب.

ونقلت ووسائل إعلام موالية للجماعة عن مصادر عسكرية قولها إن نحو 15 قائداً عسكرياً وميدانياً قتلوا وجرحوا في معارك مع الحوثيين خلال اليومين الماضين.

وزعمت مقتل كلا من “العقيد عبدالله بن ناجي كعلان، وحسين بن علي بن صالح بن عبدالله بن جلال، والشيخ صالح بن ناصر الحر، ونايف عبدالقادر ، وسالم بن علي بن محمد جديلان، وعبدالواحد بن علي صالح محسن بن جلال، ومعاذ بن سالم بن علي بن شايعه، وسعيد بن حمد بن عيظة الشبواني”، في مناطق الكسارة والنضود والعلم والصبايغ شمال مدينة مأرب.



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وأشارت إلى جرح كلاً من الشيخ مبخوت بن ناجي كعلان شقيق العميد حمود بن ناجي كعلان أركان حرب “اللواء الثالث مشاة”، ونمران ناصر عـوشان، وإبراهيم شــودق، وعلي عبـدالله رقيصيان، وحسن حمد رقيصيـن، وناجـي حسن حفرين، وعبدالله بن سعيد بن جميل، و محمد بن عوض السريحي.

ولم يصدر أي تعليق من القوات الحكومية حتى اللحظة على تلك المزاعم.

وحشد الحوثيون آلاف المقاتلين مؤخراً للسيطرة على محافظة مأرب النفطية، معقل القوات الحكومية حيث تشهد جبهاتها أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015.