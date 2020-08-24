شكرا لقرائتكم خبر عن طبول الحرب تدق في الشرق الاوسط.. أردوغان يحذر من “ثمن باهظ” إذا تعرضت سفينة تركية لهجوم ويعلن: قد وصلتهم أول رسالة اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، من تصاعد التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط في حالة الهجوم على أي سفينة تركية.

وقال رجب طيب أردوغان إن أي هجوم على سفينة تركية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط سيستتبع ”ثمنا باهظا“ وأشار إلى أن تركيا تصرفت بالفعل بناء على هذا التحذير.

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وزادت حدة التوتر في منطقة شرق المتوسط هذا الأسبوع منذ أرسلت تركيا سفينة التنقيب إلى المنطقة المتنازع عليها برفقة سفن حربية تركية، في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.

وقال أردوغان في خطاب في أنقرة دون ذكر تفاصيل ”قلنا إنكم إذا هاجمتم (السفينة) أوروتش رئيس فستدفعون ثمنا باهظا وقد وصلتهم أول رسالة اليوم“.

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أردوغان يحذر من “ثمن باهظ”

وفي رد على الخطوة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستزيد من وجودها العسكري في المنطقة، ودعا أنقرة لوقف أعمال التنقيب. وشاركت فرنسا واليونان في تدريبات عسكرية قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية يوم الخميس.

وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين فرضوا بالفعل عقوبات على مديرين تنفيذيين تركيين في مجال الطاقة على خلفية عمليات تركيا في المنطقة، الوضع يوم الجمعة.

وتحدث أردوغان عبر الهاتف إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وإلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يوم الخميس. وذكر مكتب أردوغان أنه في حديثه مع ميشيل ”أكد على التزامه بحماية الحقوق التركية ضد محاولات تجاهلها“.

وكان مسؤولون من اليونان وتركيا قد عبروا هذا الأسبوع عن استعدادهم لحل النزاع في القضية، لكنهم تعهدوا بحماية مصالحهم وحمل كل طرف منهما الآخر مسؤولية الخلاف.

وقال أردوغان في وقت سابق يوم الخميس إن الحل الوحيد لنزاع بلاده مع اليونان بشأن التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط هو من خلال الحوار والمفاوضات، وإن أنقرة لا تلهث وراء ”مغامرات“ في المنطقة.

وفي حديثه إلى أعضاء حزبه الحاكم العدالة والتنمية، قال أردوغان إن اليونان هي سبب تصعيد التوتر في المنطقة، وحث أثينا على احترام حقوق تركيا.

أردوغان يحذر من “ثمن باهظ”

وقال ”الطريق إلى حل في شرق البحر المتوسط هو عبر الحوار والمفاوضات… إذا تصرفنا بالمنطق والعقل، فسنتمكن من إيجاد حل يربح فيه الجميع ويلبي مصالح الكل. نحن لا نلهث وراء أي مغامرات غير ضرورية أو نسعى للتوتر“.

وفي إشارة واضحة إلى فرنسا، قال أردوغان إنه يجري الدفع باليونان نحو اتخاذ ”خطوات غير صحيحة“ في المنطقة من قبل ”دولة لا تملك حتى ساحلا في شرق البحر المتوسط“.

وأضاف ”لا ينبغي لأحد أن يعطي نفسه أكبر من حجمه. لأكن واضحا للغاية: لا تحاولوا الاستعراض“.