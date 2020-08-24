شكرا لقرائتكم خبر عن تتعلق بالسعودية.. صحيفة عبرية شهيرة تفاجئ الجميع وتكشف عن أول مطالب إسرائيل من الإمارات قبل توقيع اتفاق السلام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعمت صحيفة عبرية أن أول مطالب إسرائيل من الإمارات قبل توقيع اتفاق السلام يتعلق بالمملكة العربية السعودية. وادعت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن إحدى المشاكل التي تواجه اتفاق السلام بين الطرفين الإماراتي والإسرائيلي، موافقة السعودية على السماح بمرور الطائرات الإسرائيلية في مجالها الجوي خلال التنقل بين أبو ظبي وتل أبيب. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed ورأت الصحيفة العبرية أن إسرائيل تتوقع من الإمارات أن تطلب موافقة السعودية على ذلك المطلب، وتستجيب لها الأخيرة. Advertisements وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في الثالث عشر من الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة". وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن". وفي السياق نفسه، طالبت القيادة الفلسطينية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتراجع الفوري عن "إعلان التطبيع المشين" مع إسرائيل واصفة إياه بـ"الخيانة للأقصى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تتعلق بالسعودية.. صحيفة عبرية شهيرة تفاجئ الجميع وتكشف عن أول مطالب إسرائيل من الإمارات قبل توقيع اتفاق السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.