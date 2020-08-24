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الحوثيون يغلقون محطات لتعبئة الوقود في صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

أعلنت شركة النفط اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في  صنعاء، الأحد، إلغاء تراخيص ثلاث محطات لتعبئة الوقود.

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وأوضحت الشركة في بيان أن إلغاء التراخيص جاء بعد التأكد من بيع تلك المحطات كميات من البترول مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وبأسعار أعلى من السعر الرسمي المعلن، في مخالفة لعقود التوكيل الموقعة معها.
 

وقال البيان إنه تم ختم الطرمبات والمحابس والمقصات وتشميعها بالشمع الأحمر ، وإحالة مالكيها للجهات القضائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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