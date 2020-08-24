شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يغلقون محطات لتعبئة الوقود في صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت شركة النفط اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، الأحد، إلغاء تراخيص ثلاث محطات لتعبئة الوقود.
وأوضحت الشركة في بيان أن إلغاء التراخيص جاء بعد التأكد من بيع تلك المحطات كميات من البترول مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وبأسعار أعلى من السعر الرسمي المعلن، في مخالفة لعقود التوكيل الموقعة معها.
وقال البيان إنه تم ختم الطرمبات والمحابس والمقصات وتشميعها بالشمع الأحمر ، وإحالة مالكيها للجهات القضائية.
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