شكرا لبحثكم عن خبر بن دغر يوجه رسائل هامة للمؤتمريين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

وجه مستشار الرئيس هادي والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة الى المؤتمريين بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس حزب المؤتمر.

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وقال بن في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إن "هناك انتكاسة كبيرة حدثت في وطن سبتمبر وأكتوبر ومايو بفعل الانقلاب".

وأضاف مخاطباً المؤتمريين "علينا أن نمعن النظر فيما آلت إليه ظروفنا، فـ والله ما انتصر الحوثيين على جهلهم وعنصريتهم، ونالت إيران منا ومن العرب فينا، إلا عندما انقسم المؤتمر فانقسمت معه مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وتصدعت صفوف الجمهوريين، وخذلوا بعضهم البعض في لحظة من التحول العاصف وفقدان التوازن".



وتابع" لا كرامة ولا وطن بدون الحرية، ولا حرية مع العنصرية الحوثية والسلالية المقيتة، ولا وحدة مع الإمامة، ولا جمهورية إن ضاعت الوحدة، ولا شرف يضاهي شرف الدفاع عن كل شبر من اليمن يتعرض للتهديد أياً كان مصدره".

واختتم بن دغر كلمته " كنا ولا زلنا ندعوا جميع المؤتمريين للتلاحم والوحدة خلف الشرعية، أو على الأقل الكف عن هدمها، فلا شرعية غيرها".