شكرا لبحثكم عن خبر مقتل مصور قناة المسيرة في معارك مع الجيش بمأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت جماعة الحوثيين، مقتل مصور صحافي يعمل في قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة.
وقالت القناة ان المصور الإعلامي أصيل فؤاد الشرعي قتل اثناء تغطيته للمعارك دون ان توضح المكان الذي قتل فيه. مشيرةً إلى أن الشرعي كان يعمل في مكتب قناة المسيرة الفضائية في محافظة إب منذ نحو ست سنوات.
وأكدت مصادر مطلعة أن الشرعي قتل أثناء مشاركته في القتال مع جماعة الحوثي في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.
وبحسب المصادر فقد قتل الشرعي مع خمسة عناصر حوثية من أبناء محافظة إب وتم تشيع الشرعي يوم أمس السبت إلى مسقط رأسه بقرية الأصمين بمديرية السبرة شرق جنوب محافظة إب.
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