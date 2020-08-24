شكرا لبحثكم عن خبر اللواء جبران : الجيش يطرق أبواب صنعاء بعد وصوله جبلي بحرة والمنامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة التابعة للحكومة الشرعية اللواء الركن أحمد حسان جبران أن جماعة الحوثي، منيت بخسائر كبيرة وفادحة خلال الأسبوع الجاري في جبهات نجد العتق، وصلب بميسرة جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، مخلفة وراءها جثث قتلاها وعناصرها، التي تقودها إلى محارق الموت والهلاك في شعاب وجبال ووديان مديرية نهم.

وقال اللواء جبران في تصريح نقله عنه "سبتمبر نت" إن القوات الحكومية تمكنت من استعادة وتحرير مواقع عسكرية إستراتيجية في جبهة نجد العتق، مما مكن الوصول إلى ما بعد سلسلة جبال بحرة والمنامة الاستراتيجية وقطع خطوط الإمداد للجماعة الحوثية.



وأضاف أن قوات الجيش المسنودة برجال القبائل باتت تطرق أبواب العاصمة صنعاء. حد قوله.

