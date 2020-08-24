شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على أسماء قيادة الحزب "الاشتراكي" الجديدة في تعز ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتخبت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز قيادة جديدة شبابية لها برئاسة الناشط الشبابي الحقوقي المعروف باسم الحاج. وبحسب "المصدر أونلاين" قالت منظمة الحزب الاشتراكي في بلاغ صحفي إن لجنة الحزب في تعز عقدت دورتها التاسعة خلال اليومين الماضيين 12 - 22 اغسطس.

ووفقا للبلاغ، تصدر الشباب والنساء قوام التشكيلة الجديدة لقيادة منظمة الحزب في المحافظة، بنسبة 40 ٪ للشباب، و 30٪ للنساء. وهذه أسماء القيادة الجديدة لسكرتارية الحزب الاشتراكي في تعز: 1- باسم الحاج سكرتير أول 2- شفيقة القدسي سكرتير ثاني Advertisements 3- دماج نصر سكرتير الدائرة التنظيمية 4- د. ياسر الصلوي سكرتير دائرة الثقافة والفكر 5- فهمي محمد عبدالرحمن سكرتير الدائرة السياسية 6- عيبان محمد السامعي سكرتير الدائرة الجماهيرية 7- وسام محمد قاسم سكرتير الدائرة الاعلامية 8- فوزي العريقي سكرتير دائرة الحقوق والحريات 9- سلوى القدسي سكرتير دائرة المرأة 10- حليمة عبدالله الشرعبي سكرتير دائرة الشباب والطلاب 11- عبدالجليل الزريقي سكرتير دائرة الانتخابات والاستفتاء

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