شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعاقبون عددا من محطات البترول في صنعاء ويصدرون هذا البيان! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء عن إلغاء تراخيص ثلاث محطات بترولية بأمانة العاصمة بسبب مخالفتها . Advertisements وأوضحت الشركة في بيان لها أن إلغاء التراخيص جاء بعد التأكد من بيع تلك المحطات كميات من البترول مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وبأسعار أعلى من السعر الرسمي المعلن، في مخالفة لعقود التوكيل الموقعة معها"



وأفاد البيان بأنه تم ختم الطرمبات والمحابس والمقصات وتشميعها بالشمع الأحمر ، وإحالة مالكيها للجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون ،حد ذكرها. وأهابت الشركة بملاك وأصحاب المحطات البترولية بأمانة العاصمة والمحافظات، الالتزام بعقود التوكيل الموقعة مع الشركة وبما لا يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء كل من تسول له نفسه تجاوز التعليمات واستغلال حاجة المواطنين والإضرار بممتلكاتهم.

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