شكرا لبحثكم عن خبر التحالف العربي يصدر بيانه الثاني بشأن اليمن خلال أقل من 24 ساعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن التحالف العربي اعتراض دفاعاته، اليوم الأحد، طائرة مفخخة بدون طيار، أطلقتها جماعة الحوثي تجاه الأراضي السعودية.

ونقلت وكالة "واس" السعودية، عن المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، قوله إن" قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة"، دون تفاصيل.

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ومساء السبت، أعلن التحالف تدمير طائرة حوثية مفخخة، وصاروخ باليستي أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية.



وكان متحدث التحالف كشف عن تنفيذ ضربات مركّزة لتدمير وتحييد القدرات الحوثية النوعية المهددة للأمن الإقليمي والدولي، خلال الأسبوع الماضي، وقال المالكي، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" لن تتهاون مع التهديدات الحوثية بامتلاك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وتهديد الملاحة والتجارة العالمية.

ويطلق الحوثيون بشكل متكرر صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، رغم هدوء المعارك مع الجماعة في جبهات محافظة صعدة، القريبة من الحدود السعودية.