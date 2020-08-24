شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تصدر قرار مفاجئ بمنع حلاقة الذقن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الصحة الكويتية، ضوابط واشتراطات تنظم عودة صالونات الحلاقة إلى العمل .

يأتي ذلك في أعقاب قرار مجلس الوزراء الكويتي، الانتقال إلى المرحلة الرابعة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية واستمرار تخفيف القيود التي فرضها سابقًا للسيطرة على تفشي فيروس كورونا . ونشرت صحيفة "الراي" ما قالت إنها "مسودة الضوابط" التي تنص على نظام حجز مواعيد للحلاقة.

وتقضي بـ "تخصيص موظف واحد فقط لخدمة كل زبون، مع حظر حلاقة الذقن والحف، وصنفرة الوجه، وصبغ الحواجب، ووضع المكياج، وحظر تقديم خدمات الحمام المغربي أو التركي والجاكوزي والسونا والمساج حتى إشعار آخر".

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واشترطت الضوابط "تعقيم الأدوات بشكل دقيق بعد كل زبون، وعلى الزبون ارتداء المريول بنفسه"، وفق ما نقلت الصحيفة.

وتشمل المرحلة الرابعة عودة أنشطة الأندية الرياضية والصحية، ومحلات العناية الشخصية، وصالونات الحلاقة والمنتجات الصحية، إضافة إلى محلات الخياطة والمشاغل مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وكانت الكويت بدأت المرحلة الأولى من مراحل فك الحظر في يوم 30 مايو وانتهت في يوم 30 يونيو، ثم المرحلة الثانية بدأت في الأول من يوليو بمزيد من تخفيف الإجراءات.