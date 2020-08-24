شكرا لبحثكم عن خبر الحزن يعم صنعاء بعد وفاة طبيب بارز بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، وفاة طبيب يمني جديد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ونعت النقابة في بيان حصل" يمن برس" على نسخة منه، الدكتور "جلال هواش" أخصائي الباطنية بمستشفى الكويت الجامعي، بالعاصمة صنعاء.

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وقالت النقابة إن هواش هو "الشهيد رقم 58 من أعضائها عتبرة رحيلة خسارة وفقدان للوطن والوسط الطبي.



وفي وقت سابق، ذكرت تقديرات غير رسمية وفاة ما يقارب 75 طبيبا وعاملاً صحياً في عموم المحافظات بالفيروس أغلبهم في صنعاء وعدن، ولا توجد إحصائيات رسمية دقيقة بعدد المتوفين من القطاع الصحي.

وكانت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين وجهت نداء استغاثة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن والمعنية بالوضع الصحي والإنساني لإنقاذ أعضائها من الموت اليومي الذي بدأ يحصد أرواح العشرات منهم.

وطالبت النقابة بتزويدها بأدوات الوقاية اللازمة حتى يتسنى للعاملين متابعة الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا قبل أن ينهار القطاع الصحي.