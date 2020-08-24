شكرا لبحثكم عن خبر من بينهم أحد أقارب عبدالملك الحوثي.. مصرع ثلاثة من أبرز القيادات العسكرية للمليشيات الحوثية (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي ثلاثة من القيادات الميدانية البارزة لمليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، في محافظة الجوف شمالي اليمن، خلال المعارك التي تدور بين المليشيات والجيش الوطني في المحافظة.

وذكرت مصادر عسكرية وميدانية، أن القياديين "عبدالملك محمد الغولي" المكنى "ابو يحيى" والقيادي "نواف محمد المداني" والعميد "زيد علي مصلح" قتلوا في معارك الجوف، برصاص الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

ويعد القيادي زيد مصلح، من أبرز المؤسسين للجماعة، ونجل اخت زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، والذي يعتبر من ابرز القيادات الشابة في المسيرة الارهابية.

وكانت مليشيا الحوثي، أعلنت في وقت سابق، تشييع عدد كبير من عناصرها في مختلف المحافظات اليمنية، الذين قتلوا خلال الساعات الماضية برصاص الجيش الوطني.