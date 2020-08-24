شكرا لبحثكم عن خبر مصرع نجل المرشد الروحي لمليشيا الحوثي شرقي الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، اليوم الأحد، بمصرع نجل المرشد الروحي لمليشيا الحوثي، بنيران قوات الجيش اليمني المسنودين بالمقاومة الشعبية، شرقي مدينة حزم الجوف.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن نجل المؤسس والمرشد الروحي للمليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا، وما يسمى برئيس التوجيه المعنوي بالقوات الخاصة ونائب مدير مكتب زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، روح الله زيد علي مصلح، لقي مصرعه جراء إستهدافه بمدفعية الجيش شرقي حزم الجوف.

يأتي ذلك، بالتزامن مع مصرع أركان حرب مايسمى بالمنطقة السادسة للمليشيا المدعو عزي صلاح مطلق دحوه، ومصير مجهول لوزير الدفاع بحكومة المليشيا غير المعترف بها، محمد العاطفي.

وتلقت المليشيا خلال الأيام الماضية، ضربات موجعة افقدتها مئات القتلى والعشرات من القيادات بجبهات مارب والجوف والبيضاء ونهم والضالع.

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