شكرا لبحثكم عن خبر منهم شاعر اشتهر بسب الصحابة.. مليشيات الحوثي تستبدل الشخصيات الوطنية في المنهج الدراسي بأخرى طائفية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي التسريبات لمناهج الصفوف الأولى لمليشيات الحوثيين .

وكشفت التسريبات قيام مليشيات الحوثي بحذف الرموز الوطنية اليمنية، واستبدالها بأخرى طائفية، وتكثيف موضوعات التعبئة والتحشيد، للتسهيل لها في عملية تجنيد الأطفال، وإخراجهم من المدارس.

وتتوجه المليشيا لاستهداف الهوية اليمنية، من خلال لجنة المناهج في وزارة التربية والتعليم، الخاضعة للمليشيا الحوثية، التي عمدت لاستبدال الشخصيات الوطنية في منهج الصف السادس، بشخصيات طائفية، منهم الهادي يحيى بن الحسين، والذي يعده كثير من الباحثين والمؤرخين بأنه المؤسس للاستبداد في اليمن، بعد أن قدم بفكره الإمامي، الذي لا يعترف باليمنيين ولا بحقهم في الحكم، أو حتى الحياة إلا تحت استبدادهم وطائفيتهم وأفكارهم التشيعية.



Advertisements

إضافة إلى شخصية أخرى عرفت بتبعيتها للإمامة وهو الشاعر الحسن بن علي الهبل، والذي عاش في القرن السادس عشر الميلادي وهو شاعر اشتهر بسب الصحابة خصوصا سيدنا ابوبكر الصديق وعمر بن الخطاب .

أما الشخصية الثالثة, وهو الصريع "صالح الصماد" والذي قتل في قصف لمقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في محافظة الحديدة في أبريل 2018م، وكان يشغل رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى، ويعد من أحد الأجنحة المتصارعة في مليشيا الحوثيين.

وتزايدت مخاوف الاهالي في مناطق سيطرة المليشيا على مستقبل أبنائهم، وتحويلهم الى قنابل موقوتة من خلال الأفكار التي تزرع في أذهان الصغار لنشاط الحوثيين فيها للتجنيد والتأثير على عقول أبنائهم، ثم استغلالهم.