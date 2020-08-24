شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعترف بمقتل عدد كبير من عناصرها خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، بمصرع العشرات من عناصرها بينهم قيادات بارزة في الجماعة في مواجهات مع الجيش الوطني في مختلف الجبهات.
وذكرت قناة (المسيرة) الحوثية، في تقرير لها، أنه تم تشييع عدد كبير من عناصرها اليوم في مختلف المحافظات اليمنية، الذين قتلو خلال الساعات الماضية، خلال المعارك التي تخوضها المليشيات ضد الجيش الوطني في مختلف الجبهات.
وبحسب القناة، فإن جميع العناصر قتلوا من المليشيات، لقو مصرعهم خلال اليومين الماضيين، خلال المواجهات الدائرة في مختلف الجبهات.
ومند أسابيع، تشهد محافظة مأرب والجوف والبيضاء، وجبهات نهم شرقي العاصمة صنعاء، معاركعنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين.
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