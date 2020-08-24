شكرا لبحثكم عن خبر تغريدة جديدة لـ ” طارق صالح” في سياق ”التقارب” ”المؤتمري” تحت مظلة ”الشرعية” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، قائد قوات المقاومة الوطنية، وعضو قيادة القوات المشتركة بالساحل الغربي، مساء اليوم الأحد، أنه "يعول على حزب المؤتمر اليوم في لملمة صفوفه و العودة للاضطلاع بدوره الوطني المنشود".

وأفاد في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، تابعها " المشهد اليمني "، بأن "‏المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه الشهيد على عبدالله صالح (رحمة الله تغشاه) ، هو التنظيم السياسي اليمني الرائد، قدم تجربة فريدة وثرية في الوسطية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

وتأتي تغريدة طارق، في سياق الدعوات الى تقارب "مؤتمري" بقيادة "أحمد علي" و"الدكتور أحمد بن دغر"، وقيادات أخرى، تمهيدا لتوحيدة الحزب تحت راية الشرعية.

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