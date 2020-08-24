تورط أممي في نقل 171 جريح حوثي من ضباط المنطقة الثالثة عبر طائراتها (وثيقة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وثيقة مسربة عن تورط أممي في نقل 171 جريح من قيادات وضباط المنطقة العسكرية الثالثة التابعة لمليشيا الحوثي للعلاج في الخارج جراء إصابات خطيرة تعرضوا لها في المعارك الدائرة منذ أسبوعين شرق صنعاء ومحافظة الجوف.
وأظهرت الوثيقة الموجهة من حسين العزي – نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب – إلى وزير النقل ورئيس جهاز الأمن والمخابرات، تنسيقا بين الخارجية الحوثية والمبعوث الأممي لتسيير رحلات جوية تحت غطاء المساعدات وتعود حاملة معها جرحى الحوثيين.
وطالبت الوثيقة الحوثية المسربة وزير النقل ورئيس جهاز الأمن والمخابرات باتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سرية نقل هؤلاء الجرحى، في مؤشر على مخاوف الحوثيين من انكشاف تنسيقهم مع المبعوث الأممي الذي يتهم بالتواطؤ مع المليشيا، ودعم بقاء انقلابها.
يذكر أن مطار صنعاء الدولي استقبل منذ الأربعاء الماضي ثلاث رحلات جوية لطائرات تابعة لمنظمات دولية هي اليونيسيف، والصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي، حملت على متنها 111 طنا من المعونات الطبية والمساعدات الإغاثية وفق الأمم المتحدة.
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