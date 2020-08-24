شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن إزاحة قيادي حوثي رفيع من منصبه بعد يوم من استقالة ”وزير” و ”وكيل وزارة” بعد ازاحتهما والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة، اليوم الاحد، بأن سلطات مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، أقدمت على إزاحة قيادي حوثي رفيع مقرب من مهدي المشاط، من منصبه.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن أنباء متداولة في أوساط قيادات المليشيا تفيد بازاحة القيادي الحوثي أحمد حامد، المكنى "أبو محفوظ"، والمعين مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية.

ويأتي ذلك، بعد أن تم إزاحة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة المليشيا غير المعترف بها، مسفر النمير، والذي ينتمي إلى محافظة صعدة، من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، بتوجيهات من قيادات عليا بحكومة المليشيا؛ ما دفعه إلى تقديم استقالته الى ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وبينت المصادر أنه تم تسليم رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، لنائبه هاشم محمد هاشم الشامي، والذي لم يمر على تعيينه من قبل المليشيا سوى خمسة أشهر منذ أواخر مارس الماضي.

وقبل ذلك تم إزاحة وكيل وزارة الاتصالات من منصبه في سياق صراع قيادات المليشيا المدعومة ايرانيا على المناصب والمكاسب.

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