شكرا لبحثكم عن خبر هل تمنعه من تأشيرة الخروج والعودة ؟ .. توضيح من الجوازات السعودية بشأن المقيم المسجل عليه مخالفة حظر تجول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت الجوازات السعودية على شرط خلو سجل المقيمين بالمملكة من المخالفات قبل طلب إصدار تأشيرة الخروج والعودة.

واوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي في تويتر في معرض ردها على استسفار من احد المقيمين , انه يشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات والملاحظات ليتمكن من المغادرة. جاء ذلك ردا على استسفار مقيم قال فيه ان عليه مخالفة حظر تجول, هل يمنعه تسجيل المخالفة من السفر .

وكانت قد فرضت وزارة الداخلية السعودية، على جميع المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة قرار حظر التجوال خلال الفترة المحددة؛ لكي لا يتعرض للعقوبة القانونية ، وقالت إنه سيعاقب من يخالف أحكام منع التجول بغرامة قيمتها 10 آلاف ريال، على أن تضاعف الغرامة في حالة تكرارها.

وكانت السعودية قد فرضت إجراءات صارمة في مارس لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، تضمنت فرض حظر تجوال كامل على مدار الساعة في معظم البلدات والمدن لم يُسمح بالخروج خلاله إلا لشراء الاحتياجات الأساسية أو لأسباب طبية طارئة.