الطبيب الشرعي يحسم الجدل بشأن سبب وفاة طبيب يمني في إب بعد أيام من إعدام وصلب آخر في البيضاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - حسم الطبيب الشرعي الجدل بشأن سبب وفاة طبيب يمني في إب بعد أيام من إعدام وصلب آخر في البيضاء؛ وفقا لافادة مصادر محلية، اليوم الاحد.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الطبيب عبدالواحد الصوفي، أحد مواطني مدينة جبلة، والذي عثر عليه مشنوقا ويتدلى جسده من على إحدى الأشجار في وادي عنه بالعدين، محافظة إب، انتحر، وليس بفعل جنائي.

وأرجعت المصادر سبب انتحار الصوفي إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي كان يمر بها؛ بسبب إنقطاع مرتبه كغيره من موظفي الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، منذ أكثر من أربع سنوات.

وكان مواطنون عثروا على جثة الطبيب الصوفي، نهاية الأسبوع الماضي.

و‏ارتفعت حالات ‎الانتحار في المحافظة الواقعة تحت سيطرة المليشيا، خلال أقل من نصف عام إلى 29 حالة.

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