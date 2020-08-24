شكرا لبحثكم عن خبر محكمة حوثية تسقط في فخ البهائيين بشكل مفاجيء بعد نفي ستة منهم خارج اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر حقوقية، اليوم الأحد، أن محكمة حوثية صحت من نومها بشكل مفاجيء، و واصلت محاكمة 24 شخصا من البهائيين بعد نفي ستة منهم خارج اليمن، قسرا، نهاية الشهر الماضي.

و نقل متحدث الطائفة عبدالله العلفي بلاغا للمبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين، أطلع عليه " المشهد اليمني "، جاء فيه أن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، عقدت أمس السبت، جلسة لمحاكمة 24 بهائيا بينهم الستة المرحلين الذين "تظاهر رئيس المحكمة خلال الجلسة عدم علمه بترحيلهم الى خارج اليمن قسرا".

وأضاف: "القاضي سأل الدفاع أين المتهمين؟، لكن الدفاع طلب توجيه السؤال للنيابة، حيث رد عضو النيابة بأنه تم ترحيلهم الى خارج اليمن، وطلب من المحكمة استكمال المحاكمة باعتبارهم

‏فارين من وجه العدالة".

و تابع: الدفاع اعترض، على طلب النيابة محاكمة أبناء الطائفة المرحلين كفارين من وجه العدالة، وطالب المحكمة بدلا عن ذلك بإسقاط التهم عنهم، بناء على قرار العفو الصادر من ما يسمى المجلس السياسي الأعلى.

ونوه بأن النيابة والقاضي، رفضا طلب الدفاع، وأكدا على أن القرار كان بالإفراج عنهم وليس العفو، وفقا للبلاغ.

و أفرجت سلطات مليشيا الحوثي، نهاية يوليو الماضي، عن ستة من القادة البهائيين بعد أن قضوا سنوات متفاوتة في سجونها، بينهم زعيم الطائفة حامد بن حيدرة المحكوم بالاعدام.

وفي وقت لاحق من الافراج، أقلت طائرة أممية البهائيين الستة من مطار صنعاء الدولي، الى إثيوبيا في طريقهم نحو مناف أخرى، بموجب شروط الحوثيين لاتمام الصفقة، التي ساهم في التوسط فيها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

و البهائيون الستة هم، حامد بن حيدرة، ووليد عياش، وأكرم عياش، و كيفان غديري، وبديع الله سنائي، ووائل العريقي.