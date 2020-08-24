جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة 107 خروقات خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين الخروقات استحداث قوى العدوان تحصينات قتالية في الدريهمي . وأشار المصدر إلى ان الخروقات شملت ايضا تحليق ثمان طائرات تجسسية في كيلو16 والجبلية والدريهمي ، وغارة لطيران تجسسي مقاتل في الجاح ، وارتكاب 15 خرقا بقصف مدفعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 107 خروقات للعدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.