شكرا لمتابعة خبر عن مصرع عشرات الحوثيون في عملية نوعية للقوات الحكومية شرقي العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي أكثر من 30 عنصراً من جماعة الحوثي مصرعهم وسقط عشرات الجرحى، الأحد ، بعملية نوعية للقوات الحكومية في جبهة نهم شرق صنعاء.

وأوضحت مصادر عسكرية، أن المعارك مستمرة على امتداد جبهة قطاع نجد العتق بنهم شرقي العاصمة صنعاء والتي استدرجت القوات الحكومية مجاميع لجماعة الحوثي التي حاولت التسلل إلى بعض مواقع القوات الحكومية وباءت بالفشل.

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وذكرت المصادر، أن أكثر من 30 عنصراً من الحوثيون لقوا مصرعهم، وسقط عشرات الجرحى من الحوثيون في عملية نوعية لأفراد القوات الحكومية.

وبينت المصادر، أن القوات الحكومية أوقعت جماعة الحوثي في كمين محكم كان ضحاياه عدد كبير من عناصر الحوثيون ، كما لاذ بالفرار من تبقى على قيد الحياة، ويأتي هذا بالتزامن مع إسناد مدفعي مكثف.