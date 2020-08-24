شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : تكشف عن هوية القيادي الحوثي الذي تم اعتقاله في العاصمة صنعاء بتهمة الخيانة وعن الأسباب (الاسم والتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت مصادر مطلعة، عن هوية القيادي الحوثي، الذي تم اعتقاله من قبل الاستخبارات الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء بتهمة الخيانة، وعن الأسباب التي دفعت جماعة الحوثي لذلك.

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وذكرت المصادر، أن الاستخبارات الحوثية، اعتقلت القيادي أبو جهاد من محافظة ‎عمران الذي يقود مجاميع جماعة الحوثي في جبهة نهم وزجت به في إحدى سجونها بصنعاء.

وبحسب المصادر فإن جماعة الحوثي اعتقلت القيادي ابو جهاد بسبب هزام الجماعة في جبهة ‎نهم خلال الأيام الماضية، ومقتل عدد كبير من مسلحي جماعة الحوثي، متهمين ابو جهاد بالخيانة والتحالف مع قوات الجيش الوطني والتحالف العربي.

وكانت مصادر إعلامية قد تداولت أنباء عن إيقاف القيادي الحوثي البارز أبو علي الحاكم على خلفية فشل مقاتلي جماعة الحوثي في معركة الجوف، وتقديمه للمحاكمه بتهمة الخيانة.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتدام المواجهات بين الجيش والحوثيين في مختلف الجبهات، ومنيت جماعة الحوثي بخسائر وهزائم كبيره، حيث قتل العشرات وأسر العشرات كما تم تدمير أسلحة وعتاد كبير تابع لجماعة الحوثيبالإضافة إلى تقدم كبير لقوات الجيش الوطني في الجوف ونهم ومأرب.