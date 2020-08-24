شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : انفجارات عنيفة ومواجهات دامية في قلب مدينة عدن ومصادر تكشف عن الأسباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: بالفيديو : ’’عيسى العذري‘‘ يفتح النار على الحوثيون من وسط العاصمة صنعاء .. ويكشف سر خطير عن مأرب وعن قيادات الشرعية السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) Advertisements كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد�شهد العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، في هذه الاثناء، اشتباكات عنيفة مع سماع دوي انفجارات متتالية في مديرية المنصورة بعدن. وأكد سكان محليون، سماع دوي انفجارات متتالية في مديرية المنصورة، مع إستمرار الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في خط التسعين واحياء متفرقة في المنصورة. وذكرت مصادر محلية، أن سبب الاشتباكات في المنصورة هو محاولة قوات الانتقالي اعتقال القيادي العسكري بدر المحسني مماتسبب باندلاع مواجهات عنيفة بين أتباع المحسني ومليشيا الانتقالي، وسط استمرار المواجهات حتى هذه اللحظة. وبحسب المصادر فإن المحسني قيادي سلفي كان بالمخا والساحل الغربي ويعمل في دائرة الرقابةوالتفتيش لما يسمى بقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي والمدعومة إماراتيآ.

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