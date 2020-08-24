عدن: اشتباكات بين قوات تابعة للانتقالي مع حراسة قيادي في ألوية العمالقة بسبب خلافات

اندلعت اشتباكات مسلحة ليل الأحد الاثنين بين مسلحين مواليين للانتقالي المدعوم من الامارات وقيادي في قوات العمالقة بالساحل الغربي، في حي المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وقالت مصادر محلية "أن اشتباكات عنيفة استمرت لساعات في عدد من الاحياء بين قوات الانتقالي التي حاولت اقتحام منزل قيادي في قوات العمالقة يدعى "بدر المحسني"، وهزت انفجارات عنيفة حي المنصورة جراء الاشتباكات".

وأفادت المصادر "أن حراسة القيادي "المحسني" تصدت لهجوم مسلحي الانتقالي ودارات اشتباكات لساعات".

والمحسني هو قيادي سلفي شارك في جبهة المخا وقاتل ضد الحوثيين بمدينة عدن في العام ٢٠١٥، ويعتبر الان أحد القيادات العسكرية في الوية العمالقة في الساحل الغربي.

وذكرت مصادر أخرى "أن سبب الاشتباكات خلافات بين قيادي في الحزام الأمني و "المحسني، حيث تدخلت وساطة لفض الاشتباك بين مسلحي الطرفين، وتوقفت المواجهات".