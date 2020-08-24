شكرا لبحثكم عن خبر تحذيرات عاجلة من أسواق سوداء جديدة تعتزم مليشيا الحوثي اختلاقها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه خبير اقتصادي يمني، تحذيرات عاجلة من أسواق سوداء جديدة تعتزم مليشيا الحوثي اختلاقها؛ على غرار السوق السوداء للمشتقات النفطية.

وقال الخبير الاقتصادي البروفيسور سيف العسلي، وزير المالية الأسبق، في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، تابعها " المشهد اليمني "، أن المليشيا اختلقت سوقاً سوداء للمشتقات ولم يعترض أحد، وتقوم حاليا بخلق سوق سوداء في العملة النقدية. وحذر من أنه وفي حال عدم اعتراض الناس على ذلك فإنها ستخلق سوقا سوداء في القمح وفي كل شيء.

و وجه العسلي حديثه لليمنيين، قائلا: "إن لم يعقل الحوثيون، فتعاملوا بالعملة اليمنية أيا كانت جديدة أو قديمة فلا تستطيع سلطة الحوثي في هذه الحالة أن تصادر أموال الناس كلهم، ولا أن تحبسهم كلهم، ولا أن تعاقبهم كلهم، في هذه الحالة سيقبلون بالامر الواقع وستحرمونهم من الارباح الكبيرة التي يحققونها من وراء التضييق عليكم.

واستغرب العسلي من قيام المليشيا بخلق سوق سوداء للمشتقات النفطية والعملة النقدية، في مناطق سيطرتها، في وقت تزعم فيه أنها سلطة تمثل دولة، واصفا لسلطة الحوثيين بأنها عصابة.

وسعت المليشيا الحوثية منذ انقلابها قبل حوالي ست سنوات، إلى إنشاء اقتصاد ظل "سوق سوداء" لصالحها؛ مقابل تعطيل القطاع العام الذي تديره الدولة.