شكرا لبحثكم عن خبر في جريمة غدر مروعة .. مقتل شاب من ابناء محافظة إب بطريقة بشعة في شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدمت عصابة "حرابة" على ارتكاب جريمة بشعة بقتل احد ابناء محافظة إب من العاملين في محافظة شبوة.

وقال مصدر خاص لـ"المشهد اليمني" ان العصابة اقدمت على الغدر بالشاب نور الدين الجماعي من مديرية السبرة محافظة إب وقتله في وادي عين بيحان بمحافظة شبوة جنوبي اليمن , حيث قامت باقتياد نور الدين وقتلة برصاصة قاتلة في الصدر وأخذ سيارته التي يعمل بها في إحدى شركات تأجير السيارات وكان يوصلهم بها ، وبعد قتله قاموا بلفه في بطانية ورميه في أحد الشعاب .

واضاف المصدر ان حسب المعلومات ان القتلة هم اثنين من قطاع الطرق قاموا باستدراج الضحية نور الدين بعد ان اعتاد على ايصالهم الى محلهم , فغدروا به وقتلوه رميا بالرصاص و رموه في مكان بعيد وفي مكان لا يعرفه احد , لكن ارادة الله ابت الا ان تفضحهم بعد مرور ما يقارب عشره أيام على فعلتهم الشنيعة , تم العثور الجثة والتعرف على هويته وكانت الجثة قاربت على التحلل.

وطالب ذوي المقتول الجهات الرسمية ورجال شبوة الذين لا يقبلون الضيم ولا الظلم ولا يستقوون على العزل ولا يقطعون الطريق وأن يبادروا في داعي النكف والفزعة على هذه الفئة الباغية التي تعيث في الأرض فساداً وتروع الآمنين وتقطع الطريق وتسيئ للرجال الأتقياء الأوفياء من أهل شبوة.