شكرا لبحثكم عن خبر خمس منظمات دولية تطالب ترامب والولايات المتحدة بالتراجع عن القرار الأخير بشأن اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تقدمت خمس منظمات دولية عاملة في اليمن بطلب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة بالتراجع عن قرار سبق واتخذه ترامب بشأن اليمن قبل عدة أشهر.

وقدمت كلاً من “المجلس النرويجي للإغاثة وأوكسفام أمريكا، وكير، وإنقاذ الطفولة الأمريكية وميرسي كور” رسالة مشتركة اتهمت فيه الولايات المتحدة بعرقلة جهودها في توفير الخدمات الإنسانية والضرورية المنقذة للحياة بسبب قرار الرئيس الأمريكي الذي اتخذه قبل أشهر بشأن تجميد المساعدات إلى اليمن.

وجاء في الرسالة أن المنظمات لم تعد قادرة على تقديم المساندة والدعم الضروري في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين بسبب قرار تجميد المساعدات الأمريكي، متهمين واشنطن بأنها زادت من معاناة ملايين اليمنيين وأدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل أكبر بقرارها