شكرا لبحثكم عن خبر خلال ثلاثة أشهر .. صور جوية تظهر تغيرات مناخية خطيرة ستحدث في اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أظهرت صور جوية عبر الأقمار الصناعية عن تغيرات مناخية هامة، ستؤدي إلى حدوث فيضانات عارمة يصل مداها إلى اليمن.

وفي ذات السياق كشف فلكيين يمنيين أنه خلال الأشهر الثلاثة القادمة (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر) سينشأ موسم هيجان مداري قوي، وستكون اليمن ضمن نطاق تأثير هذا الهيجان وما سيولده من أعاصير .

وخلال الفترة الماضية شهدت اليمن أمطاراً غير مسبوقة بعد تعرضها لمنخفضات جوية، إلا أن حدوث منخفضات مدارية يعني أن حجم الأمطار والفيضانات الأعاصير التي ستشهدها البلاد سيكون أكبر بكثير، وسيؤدي لنتائج كارثية.

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وكان لليمنيين تجارب مريرة مع السيول والفيضانات، أبرزها سيل العرم الهائل، والذي أطاح بالحضارة اليمنية قديما، وهد سد مارب الشهير.