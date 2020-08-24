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شكرا لبحثكم عن خبر بهدف احتكار السوق.. الحوثيون يوقفون محطات بصنعاء بتهمة ادخال مواد بترولية من مناطق الشرعية (وثائق) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أوقفت شركة النفط اليمنية - فرع الحوثيين - ثلاث محطات بصنعاء بعد اتهامهم ببيع كميات مجهولة المصدر بهدف احتكار السوق السوداء لصالح المليشيا الحوثية والتي تدر عليها دخلا ماليا كبيرا .
وقالت مصادر في شركة النفط اليمنية - فرع صنعاء – لـ"المشهد اليمني" اليوم الأحد أن الحوثيين والذين يتاجرون بالسوق السوداء أوقفوا هذه المحطات بتهمة ادخالهن مواد بترولية من مناطق الشرعية بهدف احتكار السوق لصالح المليشيا وخنق المواطنين .
ونفت المصادر صحة ادعاء المليشيا أن هذه الكميات من النفط غير مطابقة للمواصفات والمقاييس مؤكدة أن المواد البترولية القادمة من مناطق الشرعية أكثر جودة من التي يستوردها تجار المليشيا .
والغت شركة النفط اليمنية التراخيص الممنوحة لثلاث محطات هي :
1- محطة باتكو الواقعة في سعوان ش الأربعين .
2- محطة عمار رسام الواقعة في مديرية بني الحارث ش 40 المطار.
3- محطة رفاد الكميم الواقعة في مديرية بلاد الروس ـ خدار.
واشتكت قيادات حوثية في وزارة النفط من تراجع عملية البيع في السوق السوداء التابعة لها والتي تضخ لها 90% من صادراتها بعد توسع عمليات إدخال المواد البترولية من مناطق سيطرة الشرعية وهو ماتسبب في حرمانهم من إيرادات كبيرة والتي تحول غالبيتها لعملياتها العسكرية .
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