شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يفرضون ايدلوجياتهم في المناهج التعليمية ”تفاصيل” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت مليشيات الحوثي على تعديل جديد في المناهج التعليمية للمراحل المدرسية الأساسية والثانوية في إطار مشروعها الطائفي لتفخيخ عقول الملايين من الطلاب في مناطق سيطرتها.

وتداول ناشطون صوراً لكتب دراسية محرفة طبعت مؤخراً بتمويل قطري، وتضمنت المناهج المعدلة دروساً حول أنظمة الأئمة البائدة التي حكمت وتسلطت على اليمنيين بالحديد والنار ونشرت الجهل والمرض والتخلف وتقديمهم للطلاب على أنهم من رموز النضال اليمني.

ويظهر فيه تركيز الجماعة على تلميع الآئمة الذين سفكوا دماء اليمنيين طيلة أحد عشر قرناً كالهادي يحيى ابن الحسين ويركز الدرس الأول من مادة التربية الوطنية على سيرة الإمام الهادي، مؤسس الدولة الإمامية، التي استمر حكمها لأجزاء من اليمن لألف عام حتى الإطاحة بها في 1962.

وكذلك تلميع قيادات الجماعة التي شاركت في قتل اليمنيين وتدمير دولتهم منذ 21 سبتمبر 2014.





وأعلنت جمعية "قطر الخيرية" مناقصة لمشروع طباعة الكتاب المدرسي لطلاب اليمن في المحافظات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، وذلك بعد أن قامت المليشيا بتحريف المنهج وإضافة مقررات طائفية دخيلة على التعليم باليمن.

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ودأبت ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية على تحريف وتغيير مناهج التعليم العام في الجمهورية اليمنية بما يتواكب مع فكرها السياسي والديني الطائفي الخبيث، والهدام لفكر الطالب اليمني وعقيدته ووطنيته ومستقبله.