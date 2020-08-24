شكرا لبحثكم عن خبر معاناه لا تنتهي...ضحية أخرى من ضحايا الألغام الحوثية في البحر ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد سنوات من العمل والكفاح وتكوين عائلته لم يكن يعلم الصياد الذي كان لا يزال في عزّ قوته، حين ترك أطفاله وزوجته، أن نهايته سوف تكون في حادثة انفجار لغم من مخلفات عدو الإنسانية والحياة مليشيات الحوثي الإرهابية.

الشهيد (أحمد سعيد عكيش) من أبناء منطقة (الحيمة) التابعة لمديرية التُّحيتا جنوب محافظة الحديدة، أبٌ لثلاثة أطفال، اتخذ مهنة الصيد وسيلة لطلب الرزق وإعالة أسرته، ويقتات منها، ومنها يلبي متطلبات زوجته وأطفاله، مع أنها كانت مهنة تنعدم فيها احتمالات النجاة؛ نتيجة لمخاطر البحر.

كعادته خرج أحمد قبل عام ونيف يكابد حرارة الشمس، حاملاً شبكة صيد الأسماك، قاصداً البحر في رحلة جديدة يصارع فيها الأمواج حتى وصل إلى شاطئ البحر في (الحيمة) بالساحل الغربي، تاركاً خلفه زوجته وأطفاله في انتظاره ليعود إليهم بالزاد الذي كان يجلبه لهم كل يوم.

لكن (أحمد) تركهم للأبد دون إرادة منه، فقد كان هناك واحداً من آلاف الألغام الحوثية المزروعة في البحر يترصد خطواته، حتى وقعت إحدى خطواته على اللغم الغادر في لحظة غفلة، لتمزِّق جسده وترفع روحه إلى الخالق، وتُشرّد زوجته ويذيق طفلتين من البنات وطفل ثالث مرارة اليُتم وقلة الحيلة، وفقدت الأسرة كامل دخلها برحيل رب الأسرة وقضى على كل أحلامها.



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يقول (سعيد عكيش) والد الشهيد (أحمد) ، خرج ابني يبحث عن قوت أولاده ويطلب الرزق من الله على ساحل البحر، ولكن ألغام مليشيات الحوثي أخذته، ويؤكد أن ألغام الحوثيين مزروعة بكثرة في الساحل ومناطق أُخر.

ويتابع (سعيد) متسائلاً، نحن صيادون فما ذنبنا نحن حتى تتقطع أجساد أبنائنا وأصاحبنا وجيراننا والناس كلهم ماتوا بالألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها عناصر الحوثي، وعلى التعجب نفسه والتساؤل عن ذنبهم الذي يدفع الحوثي بمعاقبتهم بالألغام يواصل (سعيد) حديثه نحن مواطنون لا ندري ولا عندنا أي حاجة، نمشي في طريقنا بحالنا نسعى لكسب قوت يومنا بمهنة الصيد في البحر، وليس لدينا مزارع أو مصادر دخل أخرى٠

ويزيد بحسرة على واقع أحفاده الذين يعيشون معه في منزله المتواضع بعد استشهاد ولده، الآن أصبحوا أيتامًا دون أب ووالدتهم مريضة منذ استشهاد زوجها. وهكذا يعيش سكان الحديدة مأساة الألغام الحوثية، بين عائلات حُرمت سندها، وطفولة مبتورة، وريعان شباب مدمَّر، ومظاهر الحياة انتهت، وأصبح خطر الألغام يكبس على أنفاس كل المدنيين، سواء أكانوا أطفالاً يلعبون بجوار منازلهم، أم عمالاً يبحثون عن أرزاقهم، أو فلاحين يحرثون مزارعهم أو حتى صيادين يسعون وراء لقمة العيش في البحر.