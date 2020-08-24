شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: مصرع وزير الدفاع الحوثي بغارة جوية في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء انباء عن مصرع وزير الدفاع التابع لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف، بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي.

وقالت المصادر، ان مقاتلات التحالف العربي استهدفت اجتماع للمليشيات الحوثية في الجوف، وكان محمد ناصر العاطفي، وزير الدفاع الحوثي من يقود الاجتماع.

وبحسب المصادر فإن الإجتماع الذي يرأسه الوزير الحوثي، تم في منطقة "الاشراع" بالجوف، واستهدفت مقاتلات التحالف العربي مكان الإجتماع بأكثر من غارة، واسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.

وكان وزير الدفاع الحوثي "العاطفي"، قد ظهر في محافظة الجوف خلال الساعات الماضية، وتوعد بالتصعيد ضد القوات الحكومية في مختلف الجبهات.