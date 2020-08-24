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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن يسجل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020
قالت لجنة مكافحة وباء كورونا، مساء يوم الأحد، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونان ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 553. وأوضحت في بيان - نشرته روسيا اليوم- أنها رصدت حالات الوفاة في محافظات حضرموت 5 حالات، وحالة واحدة في كل من شبوة والبيضاء. وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة ترفع الإجمالي إلى 1911 حالة إصابة. وأشارت إلى تسجيل الإصابات في محافظتي حضرموت (3 حالات) والبيضاء حالة واحدة. كما أكدت شفاء 20 حالة من الفيروس، مبينة أن حالات الشفاء اقتصرت على محافظتي تعز حالتين و18 في حضرموت.
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