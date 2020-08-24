شكرا لمتابعة خبر عن المتحدث الرسمي باسم قوات طارق صالح يعلق على احداث مدينة التربة في تعز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال صادق دويد المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق محمد عبد الله صالح إن ما يجري من أحداث في مدينة التربة بتعز شأن يخص السلطة المحلية.

وأضاف في تغريدة على حسابه ’’بتويتر‘‘ أن الأحداث في التربة شأن يخص السلطة المحلية وقيادة المحور في محافظة تعز وليست ضمن مسرح عمليات القوات المشتركة بالساحل الغربي.

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وحمل المحور والأجهزة الأمنية بالمحافظة والمديرية مسؤلية سلامة الأسر النازحة في المدينة.

وتشهد مديرية التربة توتر أمني غير مسبوق بين مسلحين مدعومين من الإمارات تقول المصادر أنهم يتبعون المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح حيث تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر مع القوات الأمنية ، والتوتر الأخير على تسليم اللواء 35 مدرع للقيادة الجديدة.