مصرع اثنين من أبرز قيادات مليشيا الحوثي خلال معارك مع الجيش في "مارب"

لقي اثنان من قيادات مليشيا الحوثي، أمس السبت، مصرعهما، خلال معارك مع قوات الجيش الوطني، في جبهات القتال بمحافظة مارب (شرق اليمن).

وقالت مصادر "إن القيادي الحوثي البارز المسمى "روح الله زيد علي مصلح"، وهو نجل أحد أبرز مؤسسي الحركة الحوثية بصعدة لقي مصرعه، إلى جوار القيادي "عزي صلاح دحوه" المكنى بـ"أبو صالح"، والذي يعمل أركان حرب المنطقة السادسة التابعة للحوثيين، خلال المواجهات في الجيش الوطني بمارب".

وبحسب المصادر، فأن القيادي "روح الله" هو نجل القيادي الحوثي البارز الذي قتل برصاص قوات الجيش إبان إعلان المليشيا تمردها على الدولة في 2004، وقد سمت المليشيا عدد من المقار والمكاتب التابعة لها باسمه، والذي كانت تصفه بأنه الساعد الأيمن لمؤسس المليشيا حسين الحوثي.

يأتي هذا في ظل الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها مليشيا الحوثي على يد قوات الجيش بمحافظة مارب، حيث خسرت العشرات من أبرز قياداتها الميدانية والعسكرية خلال الأيام القليلة الماضية.

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يشار أن هذين القياديين، هما من أبناء محافظة صعدة، معقل المليشيا الحوثية، وأعلنت الجماعة دفن جثامينهما غدا الاثنين بصنعاء.