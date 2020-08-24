شكرا لبحثكم عن خبر [الاثنين 24 أغسطس 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد اقلاع رحلات طيران اليمنية ليوم الاثنين 24 اغسطس 2020م كالتالي : رقم الرحله : 854.

خط الرحله :

عدن- مومباي الاقلاع : 0700 صباحا. الوصول: 1330 ظهرا.

رقم الرحله : 855.

خط الرحله :

مومباي- عدن. الاقلاع : 1500 عصرا.

(توقيت مومباي). الوصول: 1630 مساء.

رقم الرحله : 608.

خط الرحله :

عدن - القاهره. الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1000 صباحا. Advertisements رقم الرحله : 607.

خط الرحله :

القاهره - سيئون. الاقلاع : 1100 ظهرا.

(توقيت القاهره). الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله : 600.

خط الرحله :

عدن - القاهره. الاقلاع : 1030 صباحا. الوصول: 1300 ظهرا. رقم الرحله : 609.

خط الرحله :

القاهره - عدن. الاقلاع : 1400 ظهرا.

(توقيت القاهره). الوصول: 1830 مساء.

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