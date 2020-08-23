شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يوجه بسرعة استكمال مشروع " حملة منزل" للنازحين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 وجه محافظ محافظة المهرة محمد ياسر، اليوم، بسرعة استكمال مشروع حملة منزل المخصص للنازحين بمديرية المسيلة، ونقل النازحين من المدارس إلى البيوت المخصصة لهم.

Advertisements وأكد المحافظ خلال اجتماعه بمدير مديرية المسيلة فضل الدحيمي، حرص السلطة المحلية على دعم أبناء وادي المسيلة والتخفيف من معاناتهم. ووجه المحافظ بتوفير شيول خاص لوادي المسيلة لفتح طريق الوادي، ودعم ترميم وإصلاح سد "اشيرم" الذي يستفيد منه المزارعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المهرة يوجه بسرعة استكمال مشروع " حملة منزل" للنازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.