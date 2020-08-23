مقاتلات التحالف تشن سلسلة غارات جوية على مواقع وتعزيزات للحوثيين في محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

شنت مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية، اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على مواقع وتعزيزات للحوثيين في محافظة الجوف، شمالي البلاد.



وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان صحفي، إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية مخزن أسلحة تابع للميليشيات الحوثية في "جبهة النضود" وأعقبها انفجارات متوالية وتصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب استمرت لأكثر من ساعة.

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كما استهدفت غارات آخرى، حسب ما أفاد البيان، ناقلات تحمل تعزيزات بشرية وعتاد كانت في طريقها إلى ذات الجبهة وأسفرت الغارات عن تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وذكر البيان، أن الطيران استهدف أيضاً مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبل اللوذ، ومواقع وآليات في منطقة قرن جعاس، ومواقع في برقا لشرع، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات.

ومنذ أيام تدور مواجهات في محافظة الجوف، بين قوات هادي والحوثيين، خلفت العديد من القتلى والجرحى، فيما أعلن الجيش اليمني خلال الأيام الماضية سيطرته على عدة مواقع في ذات المحافظة.